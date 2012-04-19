//Криминал
В центре Москвы неизвестный застрелил водителя внедорожника
19 апреля 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы днем в четверг неизвестный расстрелял внедорожник. В результате водитель погиб, пассажирка автомобиля получила ранения. Инцидент произошел на Пресненском валу между домами N4 и N6.
От полученных ран на месте скончался мужчина 1959 г.р. Его спутница была ранена и госпитализирована, передает РИА Новости. Стало известно что, подозреваемый скрылся в сторону Белорусского вокзала. В настоящее время ведется розыск преступника.