В центре Москвы неизвестный застрелил водителя внедорожника

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19 апреля 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы днем в четверг неизвестный расстрелял внедорожник. В результате водитель погиб, пассажирка автомобиля получила ранения. Инцидент произошел на Пресненском валу между домами N4 и N6.

От полученных ран на месте скончался мужчина 1959 г.р. Его спутница была ранена и госпитализирована, передает РИА Новости. Стало известно что, подозреваемый скрылся в сторону Белорусского вокзала. В настоящее время ведется розыск преступника.