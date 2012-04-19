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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Автомобиль сбил семь человек на юго-западе столицы

19 апреля 2012, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль на юго-западе Москвы сбил семерых пешеходов. Происшествие случилось на улице 26 Бакинских комиссаров в районе дома номер 8. Среди пострадавших - четверо детей.


 Автомобиль сбил мужчину, после чего, по предварительным данным, продолжив движение, сбил еще четверых детей, а затем - двух женщин. Информация о ДТП и количестве пострадавших уточняются, сообщает «Интерфакс».

НС

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