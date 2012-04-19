Автомобиль сбил семь человек на юго-западе столицы

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19 апреля 2012, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль на юго-западе Москвы сбил семерых пешеходов. Происшествие случилось на улице 26 Бакинских комиссаров в районе дома номер 8. Среди пострадавших - четверо детей.



Автомобиль сбил мужчину, после чего, по предварительным данным, продолжив движение, сбил еще четверых детей, а затем - двух женщин. Информация о ДТП и количестве пострадавших уточняются, сообщает «Интерфакс».



