В Петербурге у бизнесмена отобрали 300 тысяч рублей

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
19 апреля 2012, 12:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Московском районе у 39-летнего житель города Ломоносова, заместителя генерального директора ООО «НТФ», отобрали 300 тысяч рублей. Грабители скрылись на автомашине с ранее похищенными номерами.
Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 13:10 у дома 18-А по Смоленской улице трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у него сумку с личными документами и 300 000 рублей, принадлежащими компании.
Злоумышленники скрылись в сторону Московского проспекте на автомашине Honda Accord кремового цвета, на которой были установлены госзнаки от «Нивы Шевроле».
Это были европейцы лет 28-30, в темной одежде. Других примет потерпевший бизнесмен не разглядел.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области