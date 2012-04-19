В Петербурге у бизнесмена отобрали 300 тысяч рублей

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19 апреля 2012, 12:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В Московском районе у 39-летнего житель города Ломоносова, заместителя генерального директора ООО «НТФ», отобрали 300 тысяч рублей. Грабители скрылись на автомашине с ранее похищенными номерами.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 13:10 у дома 18-А по Смоленской улице трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у него сумку с личными документами и 300 000 рублей, принадлежащими компании.



Злоумышленники скрылись в сторону Московского проспекте на автомашине Honda Accord кремового цвета, на которой были установлены госзнаки от «Нивы Шевроле».

Это были европейцы лет 28-30, в темной одежде. Других примет потерпевший бизнесмен не разглядел.