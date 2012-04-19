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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Петербурге у бизнесмена отобрали 300 тысяч рублей

19 апреля 2012, 12:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

news.bigmir.net
news.bigmir.net

В Московском районе у 39-летнего житель города Ломоносова, заместителя генерального директора ООО «НТФ», отобрали 300 тысяч рублей. Грабители скрылись на автомашине с ранее похищенными номерами.


Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 13:10  у дома 18-А по Смоленской улице трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у него сумку с личными документами и  300 000 рублей, принадлежащими компании.


Злоумышленники скрылись  в сторону Московского проспекте на автомашине Honda Accord кремового цвета, на которой были установлены госзнаки от «Нивы Шевроле».
Это были европейцы лет 28-30, в темной одежде. Других примет потерпевший бизнесмен не разглядел.

АН