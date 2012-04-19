На Петроградке яхту разобрали на цветмет

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
19 апреля 2012, 12:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петроградском районе Петербурга злоумышленник успел разобрать яхту для сдачи в пункт приема цветных металлов. Злоумышленник успел снять винт и крепеж с судна.
Как сообщили «Конкретно.ру» в Управлении вневедомственной охраны, накануне в 19:01 поступил сигнал тревоги с КТС яхт-клуба «Нева», расположенного на набережной Мартынова, дом 94.
В 19:07 наряд группы задержания вневедомственной охраны, прибыв к объекту, задержал 42-летнего П., который демонтировал с судов элементы из цветного металла. Злоумышленник уже успел снять гребной винт и крепеж общей массой более 20 кг.
Похищенное изъято, вор доставлен в 71 отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области