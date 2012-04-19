На Петроградке яхту разобрали на цветмет

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19 апреля 2012, 12:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

yachtsworld.ru

В Петроградском районе Петербурга злоумышленник успел разобрать яхту для сдачи в пункт приема цветных металлов. Злоумышленник успел снять винт и крепеж с судна.



Как сообщили «Конкретно.ру» в Управлении вневедомственной охраны, накануне в 19:01 поступил сигнал тревоги с КТС яхт-клуба «Нева», расположенного на набережной Мартынова, дом 94.

В 19:07 наряд группы задержания вневедомственной охраны, прибыв к объекту, задержал 42-летнего П., который демонтировал с судов элементы из цветного металла. Злоумышленник уже успел снять гребной винт и крепеж общей массой более 20 кг.

Похищенное изъято, вор доставлен в 71 отдел полиции. По данному факту проводится проверка.