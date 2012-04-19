Петербуржец в пылу ссоры зарезал отца

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19 апреля 2012, 12:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Полицейские раскрыли убийство, совершенное накануне в Адмиралтейском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



18.04 апреля около 03.00 в своей квартире дома 7/4 по улице 2-й Красноармейской в Петербурге 29-летний неработающий мужчина во время внезапно возникшей ссоры ножом убил своего отца, 1955 года рождения, но был задержан опергруппой отдела по борьбе с преступлениями против личности УМВД по Адмиралтейскому району на месте происшествия.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ. Задержан на основании статьи 91 УПК РФ.