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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Новосибирске отец убил дочь и покончил с собой

19 апреля 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске в одной из коммунальных квартир обнаружили тела 4-летней девочки и ее отца. По предварительным данным, мужчина совершил убийство девочки путем удушения, после чего покончил жизнь самоубийством.


 Мужчина находился в разводе, а дочь попеременно жила то у матери, то у отца.
Причины такого поступка устанавливаются. Основные версии:  мужчина мог убить ребенка из мести к бывшей супруге. Или же  у него наличие психического заболевания. Дело возбуждение по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).


НС

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