В Новосибирске отец убил дочь и покончил с собой

//Криминал

19 апреля 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске в одной из коммунальных квартир обнаружили тела 4-летней девочки и ее отца. По предварительным данным, мужчина совершил убийство девочки путем удушения, после чего покончил жизнь самоубийством.



Мужчина находился в разводе, а дочь попеременно жила то у матери, то у отца.

Причины такого поступка устанавливаются. Основные версии: мужчина мог убить ребенка из мести к бывшей супруге. Или же у него наличие психического заболевания. Дело возбуждение по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).





