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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Иркутской области супруги самовольно построили и продали посёлок

19 апреля 2012, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Иркутский районный суд признал виновными в мошенничестве /ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ/ супругов Сергея и Ирину Трухановых, незаконно возводивших в течении трёх лет новый населенный пункт – "посёлок Вершина".


 Руководитель предприятия ООО "ДомСибСтрой" Сергей Труханов на территории Хомутовского муниципального образования незаконно строил и продавал жилые дома. Он самовольно разбил земельный участок сельскохозяйственного назначения на улицы, определил наименование посёлку и улицам, установил нумерацию домов. Его супруга, действуя как индивидуальный предприниматель, заключала с гражданами договоры на оказание услуг по купле-продаже недвижимого имущества, строительного материала и строительство жилого дома с подрядом. Покупатели, не удостоверившись, являются ли Трухановы собственниками предлагаемых для продажи участков, а также существует ли такой населенный пункт как "посёлок Вершина", подписывали договоры и  выплачивали предпринимателям немалые деньги.
В период с 2004 по 2007 годы супруги Трухановы успели заключить 39 договоров с гражданами на сумму более 8 млн рублей. Согласно решению суда, эти средства им придется возместить. Кроме того, суд приговорил Сергея Труханова к 5,5 годам лишения свободы, его супругу – к 5 годам с отсрочкой отбывания наказания до достижения несовершеннолетним ребёнком 14-летнего возраста.

НС

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