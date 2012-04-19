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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве "зайцы" нападают на полицейских

19 апреля 2012, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера утром двое безбилетных пассажиров, которых вместе с контролерами задержал сотрудник столичной полиции на западе Москвы, избили постового. Сотруднику МВД пришлось обратиться в травмпункт.


 Сотрудник Второго оперативного полка вместе с контролерами "Мосгортранса" проводил проверку проездных документов у пассажиров общественного транспорта на западе столицы. Были задержаны двое москвичей 1984 и 1986 года рождения.
После задержания старший сержант полиции потребовал документы у безбилетников, но в ответ те набросились на него и стали бить. Напавшие были задержаны и доставлены в полицию.


НС

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