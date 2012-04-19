//Криминал

19 апреля 2012, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера утром двое безбилетных пассажиров, которых вместе с контролерами задержал сотрудник столичной полиции на западе Москвы, избили постового. Сотруднику МВД пришлось обратиться в травмпункт.



Сотрудник Второго оперативного полка вместе с контролерами "Мосгортранса" проводил проверку проездных документов у пассажиров общественного транспорта на западе столицы. Были задержаны двое москвичей 1984 и 1986 года рождения.

После задержания старший сержант полиции потребовал документы у безбилетников, но в ответ те набросились на него и стали бить. Напавшие были задержаны и доставлены в полицию.





