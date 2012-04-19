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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве на Каширском шоссе застрелен бизнесмен

19 апреля 2012, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на Каширском шоссе застрелили предпринимателя. В среду вечером недалеко от здания обувной фабрики неизвестный подошел к бизнесмену и несколько раз выстрелил в него.

 Раненный бизнесмен смог дойти до проходной фабрики, однако скончался до приезда "скорой помощи". Преступник скрылся.

  По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ведется розыск преступника.

НС

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