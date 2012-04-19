В Москве на Каширском шоссе застрелен бизнесмен

//Криминал

19 апреля 2012, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на Каширском шоссе застрелили предпринимателя. В среду вечером недалеко от здания обувной фабрики неизвестный подошел к бизнесмену и несколько раз выстрелил в него.

Раненный бизнесмен смог дойти до проходной фабрики, однако скончался до приезда "скорой помощи". Преступник скрылся.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ведется розыск преступника.



