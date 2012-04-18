17-летняя девушка пыталась зарезать двухлетнего малыша, мешавшего ей молиться

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18 апреля 2012, 22:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта dic.academic.ru

В Подмосковье задержана девушка, ударившая ножом в храме подмосковного Дмитрова двухлетнего малыша, до предъявления обвинения. Орудие преступление изъято, сообщила представитель главка СК РФ по МО Ирина Гуменная.

Задержанная состояла на учете в психоневрологическом диспансере и обучалась в коррекционной школе, передает Интерфакс. По оперативным данным, девушка неоднократно жаловалась матери на то, что дети в храме мешают ей молиться.

В 8:40 утра в среду в Сретенской церкви Дмитрова неизвестная нанесла непроникающее ножевое ранение мальчику 2009 года рождения и скрылась. Пострадавший был госпитализирован, его жизнь вне опасности.

По "горячим следам" сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую, которой оказалась 17-летняя девушка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего.