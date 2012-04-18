На юге Москвы в Бирюлёво у здания обувной фабрики убит предприниматель

//Криминал

18 апреля 2012, 22:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта old.parcom.ru

На юге Москвы в Бирюлёво бизнесмен застрелен вечером среды у здания обувной фабрики на юге Москвы. Раненый коммерсант смог зайти в помещение проходной и попросить о помощи, однако скончался, не дождавшись "скорой".

Как сообщил собеседник агентства, около 19:30 у проходной обувной фабрики имени Муханова на Каширском шоссе, дом 60 неизвестный три раза выстрелил в предпринимателя Алексея Агеева.

По предварительным данным, погибший занимался инвестиционным бизнесом, сообщил источник в правоохранительных органах. Неподалеку от места убийства у него проходила встреча с партнерами. Интерфакс, который передал это сообщение, не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.