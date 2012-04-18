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//Криминал

Возбуждено дело по факту сексуального насилия в отношении трехлетней девочки

18 апреля 2012, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Кольском районе Мурманской области воспитательница детского садика накануне инициировала возбуждение уголовного дела по факту изнасилования ребёнка. Мама  не замечала, что кто-то из родственников не по-детски интересуется 3-летней девочкой.

СКР Мурманской области возбудил уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности трехлетней воспитанницы одного из детских садов, сообщает пресс-служба регионального СКР.

"17.04.2012 в следственный отдел по Кольскому району от оперативного дежурного поступила информация о том, что трехлетняя воспитанница  младшей группы одного из детских садов г. Мурманска сообщила воспитательнице, что в марте 2012 года  неустановленный мужчина совершил с ней действия сексуального характера", - сообщает в среду пресс-служба СКР по Мурманской области на ведомственном сайте.

По данному факту Следственный отдел по Кольскому району незамедлительно возбудил уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

ЛБ

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