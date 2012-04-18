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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Бизнесмен умудрился продать авианосцу поддельный якорь

18 апреля 2012, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Военная прокуратура собирается возбудить  уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Невский Якорь" Валентина Пономарева. Он  снабдил авианосец "Адмирал Кузнецов" поддельным якорем.


 В.Пономарев купил у одной из голландских фирм бывший в употреблении якорь за 27 тыс. евро (1 млн рублей), что в четыре раза меньше полученной им от Минобороны РФ суммы. Потом изготовил подложный сертификат, и нанес на якорь вымышленный номер, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

НС

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