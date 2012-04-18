Бизнесмен умудрился продать авианосцу поддельный якорь

//Криминал

18 апреля 2012, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Военная прокуратура собирается возбудить уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Невский Якорь" Валентина Пономарева. Он снабдил авианосец "Адмирал Кузнецов" поддельным якорем.



В.Пономарев купил у одной из голландских фирм бывший в употреблении якорь за 27 тыс. евро (1 млн рублей), что в четыре раза меньше полученной им от Минобороны РФ суммы. Потом изготовил подложный сертификат, и нанес на якорь вымышленный номер, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.



