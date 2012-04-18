//Криминал

18 апреля 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабардино-Балкарии пьяный водитель сбил трех подростков и взрослого мужчину на обочине дороги между селениями Чегем-2 и Лечинкай. Трагедия произошла примерно в 2 км от селения.



25-летний пьяный «лихач», управляя автомобилем "Нива", сбил трех подростков, а также водителя стоявшего на обочине автомобиля УАЗ, у которого дети получали известь для побелки деревьев. Мужчина погиб на месте, ребята доставлены в районную больницу в очень тяжелом состоянии. Пострадавшие — ученики школ номер 1 и 2 этого селения.

После этого "Нива" врезалась в стоявший неподалеку на обочине автомобиль "ВАЗ-2109", в котором никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются, водитель "Нивы" арестован.



