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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В КБР пьяный "лихач" сбил четырех человек

18 апреля 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабардино-Балкарии пьяный водитель сбил трех подростков и взрослого мужчину на обочине дороги между селениями Чегем-2 и Лечинкай. Трагедия произошла примерно в 2 км от селения.


  25-летний пьяный «лихач», управляя автомобилем "Нива", сбил трех подростков, а также водителя стоявшего на обочине автомобиля УАЗ, у которого дети получали известь для побелки деревьев. Мужчина погиб на месте, ребята доставлены в районную больницу в очень тяжелом состоянии. Пострадавшие — ученики школ номер 1 и 2 этого селения.
После этого "Нива" врезалась в стоявший неподалеку на обочине автомобиль "ВАЗ-2109", в котором никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются, водитель "Нивы"  арестован.

НС

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