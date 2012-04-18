Постовой создал воровскую группировку

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18 апреля 2012, 12:36 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).



Из материалов уголовного дела следует, что 36-летний Виктор Чефранов, командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Приморскому району, капитан полиции, создал организованную преступную группу с целью совершения краж верхней одежды в различных магазинах города, в которую вовлек Игоря Быкина и Екатерину Ерохину.



11 сентября 2011 года Быкин и Ерохина совершили кражу верхней одежды из универмага «Московский» на сумму 55 тыс. рублей, которую в дальнейшем реализовал Чефранов. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении членами указанной преступной группы серии аналогичных преступлений. В отношении Чефранова, Быкина и Ерохиной избрана мера пресечения, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.