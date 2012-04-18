У знаменитого петербургского дизайнера мод Татьяны Котеговой угнали машину

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18 апреля 2012, 12:26 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Honda CRV черного цвета пропала в период с 22:30 понедельника до 11:30 вчерашнего дня. Иномарка была припаркована во дворе дома 7 по Приморскому проспекту. Автомобиль 2009 годы выпуска стоит 1 миллион 240 тысяч рублей, оборудован сигнализацией и иммобилайзером. Машина застрахована.



Свое первое платье Татьяна Котегова сшила, когда ей было 6 лет. Когда ей исполнилось 17, она получила первый коммерческий заказ. В течение двух десятилетий (70-80 годы) Татьяна Котегова формировала собственный стиль, создавая редкие по элегантности образы для своих клиенток в Ленинграде. Детская мечта стать хозяйкой ателье мод осуществилась в 1991 году, когда Татьяна открыла модный салон, сделав торговой маркой собственное имя.



Постоянный участник «Недель моды» В Москве и Санкт-Петербурге. Создала костюмы для балета «Сред­ний дуэт» Мариинского театра. Член Союза дизайнеров России. Награждена дипломами Государ­ственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Академии моды, Ассоциации историков костюма России за вклад в становление и развитие шко­лы российского моделирования, зва­ния «Мастер» на международном фестивале «Мастер-класс». Призна­на лучшим модельером Санкт-Пе­тербурга и награждена призом «Зо­лотая нить» (2000).