На Кутузовском проспекте дагестанскому юристу пришлось отстреливаться

//Криминал

18 апреля 2012, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник около двух часов ночи арбитражному судье, приехавшему в Москву из Дагестана, пришлось отбиваться от напавших на него злоумышленников с помощью травматического пистолета.



На Кутузовском проспекте группа неизвестных после возникшей перепалки избила 24-летнего судью межрегионального арбитражного суда Северо-Кавказского федерального округа, находящегося в Москве проездом.

Отбиваясь от нападавших, дагестанский юрист несколько раз выстрелил в воздух из личного травматического пистолета, после чего злоумышленники ретировались на "Форде" с номерами Дагестана.

Судья был доставлен в травмпункт и после оказания медицинской помощи отпущен. Ведется розыск злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







