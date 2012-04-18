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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

На Кутузовском проспекте дагестанскому юристу пришлось отстреливаться

18 апреля 2012, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник около двух часов ночи арбитражному судье, приехавшему в Москву из Дагестана, пришлось отбиваться от напавших на него злоумышленников с помощью травматического пистолета.


 На Кутузовском проспекте группа неизвестных после возникшей перепалки избила 24-летнего судью межрегионального арбитражного суда Северо-Кавказского федерального округа, находящегося в Москве проездом.
Отбиваясь от нападавших, дагестанский юрист несколько раз выстрелил в воздух из личного травматического пистолета, после чего злоумышленники ретировались на "Форде" с номерами Дагестана.
Судья был доставлен в травмпункт и после оказания медицинской помощи отпущен. Ведется розыск злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



НС

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