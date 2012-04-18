У ресторана на Васильевском острове подстрелили петербуржца

//Криминал

18 апреля 2012, 12:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.smolensk2.ru

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне около полуночи в Военно-медицинскую академию от ресторана «Япоша» (улица Одоевского, дом 33) с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки справа, пробитым правым легким (с кровоизлиянием), шоком 2-й степени, в тяжелом состоянии госпитализирован 35-летний петербуржец, оператор ООО «Техномир».

Мужчина пояснил медикам, что около 22:30 возле указанного ресторана в него выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия неизвестный.

К сожалению, место происшествия и прилегающая территория видеонаблюдением не оборудованы. У ресторана полицейские нашли пулю калибра 9 мм. По факту случившегося начато расследование.