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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Абхазии покончил с собой еще один подозреваемый в покушении на президента

18 апреля 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Один из четверых задержанных по подозрению в покушении на президента Абхазии Александра Анкваба Тимур Хутаба покончил с собой в камере СИЗО в Сухуми. Хутаба был арестован 14 апреля вместе с тремя подозреваемыми.

Он повесился в камере.


Ранее «АН» писали: при попытке ареста в собственном доме застрелился Асламбей Кчач - генерал милиции, бывший глава Министерства внутренних дел Абхазии.

НС

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