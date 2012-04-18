В Абхазии покончил с собой еще один подозреваемый в покушении на президента

//Криминал

18 апреля 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Один из четверых задержанных по подозрению в покушении на президента Абхазии Александра Анкваба Тимур Хутаба покончил с собой в камере СИЗО в Сухуми. Хутаба был арестован 14 апреля вместе с тремя подозреваемыми.

Он повесился в камере.





Ранее «АН» писали: при попытке ареста в собственном доме застрелился Асламбей Кчач - генерал милиции, бывший глава Министерства внутренних дел Абхазии.



