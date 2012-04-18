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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Петербурге пьяный майор полиции поиграл в бильярд и решил немножко пострелять

18 апреля 2012, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали своего коллегу, майора полиции Управления на транспорте МВД РФ, который из табельного оружия стрелял в воздух в петербургской бильярдной.


 Вчера вечером полицейские приехали на вызов в бильярдную, где майор полиции нарушал общественный порядок.
В ответ на замечания мужчина выстрелил в воздух из табельного пистолета.
Медики определили состояние нарушителя, как "легкое опьянение". Полицейский решил расслабиться в бильярдной в служебное время, при этом был в гражданской одежде, сообщает «Интерфакс»

НС

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