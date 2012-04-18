В Петербурге пьяный майор полиции поиграл в бильярд и решил немножко пострелять

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18 апреля 2012, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали своего коллегу, майора полиции Управления на транспорте МВД РФ, который из табельного оружия стрелял в воздух в петербургской бильярдной.



Вчера вечером полицейские приехали на вызов в бильярдную, где майор полиции нарушал общественный порядок.

В ответ на замечания мужчина выстрелил в воздух из табельного пистолета.

Медики определили состояние нарушителя, как "легкое опьянение". Полицейский решил расслабиться в бильярдной в служебное время, при этом был в гражданской одежде, сообщает «Интерфакс»



