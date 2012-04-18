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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Раменском полицейские попались на взятке в миллион рублей

18 апреля 2012, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник подразделения по борьбе с наркотиками полиции подмосковного города Раменское и его подчиненный задержаны за взятку в 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.


Сотрудники собственной безопасности совместно с представителями областного управления Госнаркоконтроля во вторник вечером задержали на улице Ахмет-Хан Султана в подмосковном Жуковском начальника отделения и старшего оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОУР МУ МВД России "Раменское".
Полицейские вымогали взятку в 1 млн рублей от мужчины за непривлечение его жены к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
В среду было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).


НС

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