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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

На Кубани в горную реку упала машина с четырехлетним мальчиком

18 апреля 2012, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

16 апреля в районе села Великовечное в Белореченском районе Краснодарского края 57-летний мужчина, его 53-летняя жена и их внук приехали на своем автомобиле "Фольксваген" на берег реки Белая, чтобы набрать речной песок.

При этом водитель остановил машину на склоне берега рядом с обрывом и не поставил ее на стояночный тормоз. Взрослые вышли, оставив мальчика в машине.
В какой-то момент мужчина и женщина увидели, что автомобиль покатился в сторону реки, а ребенок пытается открыть окно, чтобы выбраться. Мальчик не успел покинуть автомобиль до его падения в воду. Бабушка и дедушка сразу же обратились за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники МЧС нашли машину в 300 метрах от места ее падения вниз по течению. Тело ребенка до сих пор не нашли, сообщает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, чей маленький внук погиб.


НС

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