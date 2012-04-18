На Кубани в горную реку упала машина с четырехлетним мальчиком

//Криминал

18 апреля 2012, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

16 апреля в районе села Великовечное в Белореченском районе Краснодарского края 57-летний мужчина, его 53-летняя жена и их внук приехали на своем автомобиле "Фольксваген" на берег реки Белая, чтобы набрать речной песок.

При этом водитель остановил машину на склоне берега рядом с обрывом и не поставил ее на стояночный тормоз. Взрослые вышли, оставив мальчика в машине.

В какой-то момент мужчина и женщина увидели, что автомобиль покатился в сторону реки, а ребенок пытается открыть окно, чтобы выбраться. Мальчик не успел покинуть автомобиль до его падения в воду. Бабушка и дедушка сразу же обратились за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники МЧС нашли машину в 300 метрах от места ее падения вниз по течению. Тело ребенка до сих пор не нашли, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, чей маленький внук погиб.





