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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В столичной подземке пьяный серб-гастарбайтер избил московского полицейского

18 апреля 2012, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта saint-petersburg.ru
Фото с сайта saint-petersburg.ru

В московском Бибирево двадцатипятилетний пьяный гастарбайтер из Сербии в ночь на среду избил дежурного полицейского на станции метро "Алтуфьево". Серб оштрафован, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"В среду, примерно в 2:00, на платформе станции метро "Алтуфьево" находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин республики Сербия 1987 года рождения несколько раз ударил сотрудника полиции, дежурившего на станции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, передает Интерфакс.

Иностранец, работающий в Москве в строительно-производственном кооперативе, был задержан. Проведенное медицинское освидетельствование выявило у него 0,18 промилле алкоголя в крови. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Сотрудник полиции обратился к врачам, которые обнаружили у него синяки и ссадины на голове, а также вывих плеча.

"В связи с нападением на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, материалы по данному факту направляются в столичное управление Следственного комитета для принятия процессуального решения", - отметил представитель московской полиции.

ЛБ

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