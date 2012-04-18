В столичном Южном Тушино кавказцы порезали москвичей в массовой драке

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18 апреля 2012, 06:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в ночь на среду произошла массовая драка молодёжи с применением холодного оружия. Около двух десятков нетрезвых человек схлестнулись в потасовке на улице Аэродромной. В результате четверо москвичей получили ножевые ранения.

"Конфликт произошел между молодыми людьми в возрасте 17-25 лет. Предположительной причиной конфликта стало злоупотребление алкогольными напитками и межнациональная рознь. В драке с обеих сторон в целом приняли участие до 20 человек", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Он отметил, что кавказцы применили ножи. В результате четверо москвичей с колото-резаными ранениями были госпитализированы. Участники драки со стороны кавказцев с места происшествия в микрорайоне Южное Тушино скрылись.