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В Москве легко и непринужденно ограбили сотрудника Следственного комитета
17 апреля 2012, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня на улице Фабрициуса двое неизвестных мужчин проникли в личный автомобиль следователя Главного следственного управления по городу Москве. Распылив содержимое газового баллончика , они похитили сумку.
В ней были документы и денежные средства.
По данным "Интерфакс", Следственный комитет не связывает случившееся с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Руководство управления СК России по Москве возбудило уголовное дело.