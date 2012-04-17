В Москве легко и непринужденно ограбили сотрудника Следственного комитета

//Криминал

17 апреля 2012, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на улице Фабрициуса двое неизвестных мужчин проникли в личный автомобиль следователя Главного следственного управления по городу Москве. Распылив содержимое газового баллончика , они похитили сумку.

В ней были документы и денежные средства.

По данным "Интерфакс", Следственный комитет не связывает случившееся с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Руководство управления СК России по Москве возбудило уголовное дело.



