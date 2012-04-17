В Перми задержали налетчика, ограбившего ломбард

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17 апреля 2012, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми сотрудники полиции задержали мужчину, который ограбил ломбард на пять миллионов рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Преступник был помещен в изолятор временного содержания.

По данным МВД России, 16 апреля 30-летний мужчина совершил разбойное нападение на ломбард, расположенный в Мотовилихинском районе Перми. По информации полиции, преступник появился в ломбарде через отверстие в полу. Этим злоумышленник напугал 48-летнюю приемщицу. "Размахивая оружием, преступник стал выгребать из ящиков золотые изделия и деньги. Потерпевшая пришла в себя только тогда, когда разбойник, собрав все самое ценное, скрылся из ломбарда. Приемщица тут же нажала на кнопку тревожной сигнализации", - говорится в сообщении ведомства, передает РБК. Налетчика задержали в нескольких кварталах от места преступления.