Здание университета во Владивостоке арестовано

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17 апреля 2012, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), на которое также претендует строительная компания ООО "СтройБизнесГрупп", находится под арестом.



Ведется расследование уголовного дела о мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей.

Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев обратился в ФСБ с просьбой вмешаться в спор о правах на собственность одного из корпусов университета по адресу Уткинская, 1. При этом строительная фирма утверждает, что имеет свидетельство, подтверждающее право собственности.

По версии следствия, чиновники незаконно приобрели более 30 объектов собственности государственного имущества на общую сумму более 547 миллионов рублей, в том числе и здание по улице Уткинской, 1, сообщает РИА Новости. В ходе следствия на это здание в соответствии с постановлением суда наложен арест, отменять его пока не будут.

При этом представитель краевого УМВД сообщил, что здание вуза находится в собственности строительной фирмы.

"Полицейским достоверно известно, что согласно постановлению Высшего Арбитражного суда РФ от 3 июня 2010 года здание на Уткинской, 1 остается в собственности ООО "СтройБизнесГрупп", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания приобрела его в 2004 году на открытом аукционе, что подтверждают документы на право собственности, которые были предоставлены в органы внутренних дел.

"Полицейские сделали опись оборудования в здании. Сейчас оно находится на ответственном хранении. По материалам дела продолжается сбор информации. Как только закончится доследственная проверка, будет принято процессуальное решение", - уточнил представитель УМВД.

Ранее «АН» писали, что неизвестные взломали входную дверь и проникли в один из корпусов университета, , мотивировав это тем, что корпус принадлежит им.



