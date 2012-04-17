Банду угонщиков «курировал» сотрудник ГИБДД

//Криминал

17 апреля 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.lifenews.ru

16 апреля 2012 года оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали преступную группу похитителей автотранспорта и строительной техники, в которую входил сотрудник полиции.



Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, задержание участников преступной группы проводилось с участием полицейского спецназа «Гранит». Задержаны четверо активных участников ОПГ, в том числе инспектор ДПС отдела ГИБДД по Московскому району 42-летний лейтенант полиции Александр Петров.



В настоящее время установлено три эпизода преступной деятельности группы. 6 февраля 2010 года со стройплощадки на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести был похищен экскаватор «Liebherr R-904». 28 февраля 2010 года с территории "Новая Ижора" в Пушкинском районе был похищен экскаватор «Komatsu PC 220-7». 6 сентября 2010 года со стройплощадки на улице Освобождения были похищены сразу два экскаватора «JCB-GS 220SC».



После задержания участников преступной группы оперативники совместно со следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провели обыск на даче одного из членов преступной группы в поселке Торики. В ходе обыска изъяты 4 иномарки, находящиеся в угоне: «Мазда-3», «Мазда-6» и два автомобиля «Форд-Фокус». Кроме того, изъяты электронные приспособления для угона автомобилей, документы на различные автомобили, бланки страховых полисов и травматический пистолет «ОСА».



Ранее по фактам хищения экскаваторов были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, которые объединены в одно уголовное дело, расследуемое следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В рамках возбужденного уголовного дела двое членов преступной группы, в том числе полицейский, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Двое остальных задержанных отпущены под подписку о невыезде.