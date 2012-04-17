Нижегородский ученый, делавший куклы из трупов, в тюрьме сидеть не будет

//Криминал

17 апреля 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]

Кадр "Россия-2"

В Нижнем Новгороде в суд направлено уголовное дело учёного-кельтолога, который изготавливал ростовые куклы из фрагментов тел и одежды умерших, выкопанных им собственноручно на кладбищах, в основном, мусульманских. Прокуроры будут просить суд определить вандала на принудительное лечение.

"Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у Москвина обнаружено психическое расстройство — шизофрения параноидальной формы, что лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — цитирует облпрокуратуру "Интерфакс".

Уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении Москвина направлено в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.

"АРУ писали, что в ноябре минувшего года ученый Анатолий Москвин признался в осквернении могил в Нижнем Новгороде. На след вандала не могли выйти больше года. За это время было возбуждено 12 уголовных дел. В ходе обыска в квартире и гараже задержанного Москвина были изъяты 29 самодельных ростовых кукол, на которых была одежда погребенных людей. Установлено, что при их изготовлении мужчина использовал мумифицированные человеческие тела, извлеченные из могил. Кроме того, в его квартире были обнаружены фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений на кладбищах региона.

Личность подозреваемого достаточно известна в научных кругах. В свое время он закончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности "кельтология", работал преподавателем, является автором многочисленных книг и научных трудов по топонимике и ономастике.



Всего ученый разорил более 150 захоронений. Установлено, что он орудовал минимум на четырех кладбищах города. Больше всего от рук вандала пострадало Сортировочное кладбище: там он раскопал порядка 55 могил.