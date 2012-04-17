Умышленный поджог храма в память чернобыльцев совершён в Краснодаре

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17 апреля 2012, 14:12 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Фото с сайта temples.ru

В Краснодаре вандал совершил попытку поджога храма-часовни в честь великомученика Димитрия Солунского, построенного в память ликвидаторов аварии на чернобыльской АЭС, сообщил во вторник Московский патриархат.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам настоятеля мемориального храмового комплекса протоиерея Димитрия Кравченко, к часовне подошел человек с канистрой, который облил горючей жидкостью входную дверь и поджег.

По счастливой случайности огонь не распространился и через 40 минут погас, не успев нанести серьезного вреда. Как сообщил настоятель, икона святого Димитрия Солунского, расположенная над входом, осталась невредимой, сообщает Интерфакс.

На месте происшествия побывали полицейские. В настоящее время по этому делу МВД ведет проверку, создана специальная группа

"АН" писали, что вечером понедельника в Москве подростки провели антицерковное шествие у храма Христа Спасителя и некоторые из них были задержаны полицией.

Кроме того, в ночь на вторник сотрудники полиции и ГИБДД задержали в Хабаровске молодого человека, который в ночь на вторник краской изрисовал стены Успенского собора в центре города.