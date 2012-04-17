В Петербурге жертвой насильника стала школьница

//Криминал

17 апреля 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в местную полицию обратилась 39-летняя жительница поселка Грибное, сотрудница одного из банков. По словам женщины, 28 марта около 16 часов находившийся у нее в гостях 52-летний брат, житель Петербурга, изнасиловал свою племянницу, 15-летнюю школьницу. Родственник напал на девочку, когда она спала.



Правоохранители принимают меры к задержанию дяди-педофила.

Заявление об изнасиловании проверяет полиция Кировского района Петербурга. Накануне около 5 часов утра на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Ульянка» (проспект Ветеранов, 101) неизвестный преступник, применив физическую силу изнасиловал 24-летнюю неработающую петербурженку и скрылся. Об этом девушка сама заявила в правоохранительные органы. По ее словам, это был кавказец 21-23 лет, ростом 170 см, в светлой куртке и синих джинсах.

ТРК оборудован видеокамерами, записи будут изъяты сегодня. По некоторым данным, насилию предшествовало совместное распитие спиртных напитков: с места происшествия изъята пустая бутылка емкостью 0,5 л со следами пальцев.