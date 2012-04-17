В Петербурге мужчина зарезался на могиле друга

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17 апреля 2012, 13:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Накануне около 9 часов утра в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти, на территории муниципального кладбища, у могилы некоего Льва Ф. был обнаружен труп 52-летнего мужчины.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп лежал на спине с раскинутыми руками, на запястье левой руки имелись 7 порезов. Рядом с телом нашли складной нож длиной 25 см со следами крови на лезвии. Также на земле лежало пенсионное удостоверение на имя 52-летнего Николая П.

У погибшего не тронуты украшения: перстень из белого металла и золотые часы.

Обстоятельства необычного происшествия устанавливаются.