В Москве на начальника отдела полиции в СВАО заведено за сокрытие преступления

//Криминал

17 апреля 2012, 12:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

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В Москве на начальника ОМВД поселка Северный в Северо-Восточном административном округе столицы заведено уголовное дело по подозрению в сокрытии данных о совершенном преступлении против гражданина Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Офицер уже отстранен от должности.

Уголовное дело по той же статье возбуждено и в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска того же отдела, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

По данным следствия, в апреле 2010 года в результате драки со стрельбой на улице 9-я Северная линия пострадал гражданин Белоруссии. По горячим следам были задержаны трое подозреваемых, однако нынешний начальник ОМВД, который в то время был руководителем криминальной милиции, и его подчиненный решили отпустить задержанных, а преступление скрыть.

Для этого полицейские внесли ложную информацию в материалы. Теперь по данному факту проводится служебная проверка.

Район Северный (посёлок Северный) — район в Москве, расположенный в Северо-Восточном административном округе за МКАД по Дмитровскому шоссе, между МКАД и городом Долгопрудный.