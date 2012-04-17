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На проспекте Маршала Жукова в Москве мужчину застрелили на пороге его квартиры
17 апреля 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На северо-западе Москвы в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова совершено убийство. Во вторник в 09:30 на лестничной площадке неизвестный преступник застрелил жильца дома, выходившего из квартиры.
Преступник с места происшествия скрылся, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.Источник не исключил, что убийство носит заказной характер.
ЛБ