На проспекте Маршала Жукова в Москве мужчину застрелили на пороге его квартиры

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17 апреля 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта tumix.ru

На северо-западе Москвы в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова совершено убийство. Во вторник в 09:30 на лестничной площадке неизвестный преступник застрелил жильца дома, выходившего из квартиры.

Преступник с места происшествия скрылся, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.Источник не исключил, что убийство носит заказной характер.