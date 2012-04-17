//Криминал

17 апреля 2012, 09:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта novoteka.ru

В Москве убэповцы задержали Гарика Саркисяна - гендиректора существующего только на бумаге строительного холдинга ЗАО "Н". Он брал деньги у бизнесменов за аренду и охрану мифических офисов в столице и сматывался.

"В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве обратился руководитель одной из строительных фирм. Он рассказал оперативникам, что ранее к нему обратился Саркисян Гарик Владимирович и, представившись генеральным директором строительного холдинга ЗАО "Н", предложил ему за 5 млн рублей войти в этот холдинг", - сообщила "АН" во вторник представитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Москве Ирина Волк.

При этом по условиям договора заявитель получал в безвозмездное пользование офисные помещения холдинга и услуги охранного предприятия. Однако Саркисян, получив деньги, своих обязательств по договору не выполнил и скрылся.

Как установили оперативники, фактически строительного холдинга не существует, хотя Саркисян на самом деле является гендиректором "Н": ЗАО "Н" действительно зарегистрировано в ЮЗАО столице по адресу ул. Марии Ульяновой, д.10 в Ломоносовском районе. Однако, никакой хозяйственно-финансовой деятельности его предприятие не ведет и не имеет никакого имущества.

"Гарик Саркисян был задержан, в отношении него следственным отделом ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всех кто пострадал от действий задержанного, просим обращаться в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по телефону: (495) 950-45-28", - обратилась Ирина Волк.



