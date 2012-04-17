Чертановский педофил, любитель 12-летних москвичек, работал в детском магазине

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17 апреля 2012, 09:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта neftekamsk.info

В Москве в Чертаново полиция задержала по приметам кладовщика детского магазина, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении столичной пятиклассницы. Мужчина задержан до предъявления обвинения.

"В полицию обратилась москвичка и заявила, что на территории "Парка 30-летия Победы" мужчина совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери", - сообщил во вторник источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

По приметам был задержан мужчина, который был опознан.

"Задержанным оказался кладовщик магазина, занимающегося торговлей товарами для детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (Развратные действия)", - добавил источник.