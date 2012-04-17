"Бомбила" азиатской внешности ограбил журналиста в Москве и выкинул его на МКАДе

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17 апреля 2012, 08:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта bfm.ru

На северо-западе столицы вечером понедельника сотрудника СМИ ограбил частник, которого журналист "МК" попросил подвести от станции метро "Улица 1905 года" до дома. Азиат отобрал у пассажира документы, личные вещи и высадил его на МКАДе.

"Вечером в понедельник журналист "Московского Комсомольца" у станции метро "Улица 1905 года" поймал частника, чтобы доехать домой, однако по пути водитель азиатской внешности ограбил репортера", - сообщил во вторник источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.