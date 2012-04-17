Совершено покушение на участкового, ранен годовалый ребенок

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17 апреля 2012, 00:50 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

В Дагестане в результате обстрела автомобиля неизвестным ранены участковый уполномоченный отдела полиции МВД по Хасавюртовскому району и его годовалая дочь. Супруга полицейского, находившаяся с ними в машине не пострадала.

"Около 22:00 на улице Толстого неизвестный из пистолета обстрелял автомашину, в которой сотрудник полиции вместе с супругой и дочерью подъезжал к своему дому", - сообщил ИТАР-ТАСС представитель Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

В результате нападения в Хасавюрте полицейский был ранен в руку, а его маленькая дочь — в ногу. Преступник скрылся. На месте работает следственная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

"АН" писали, что в понедельник в столице Дагестана Махачкале жене полковника ФСБ взрывом оторвало ногу, сам он тяжело ранен.