Губернатор Приморья займётся рейдерским захватом вуза во Владивостоке

//Криминал

17 апреля 2012, 00:05 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото с сайта gudok.ru

В Приморском крае информацию о рейдерском захвате одного из корпусов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в понедельник пообещал проверить губернатор региона Владимир Миклушевский.

В понедельник ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев заявил о незаконном захвате здания неизвестными и обратился по этому поводу в полицию и прокуратуру.

"Прилетел в Москву и прочитал сообщения о захвате здания. До этого времени Лазарев (ректор вуза Геннадий Лазарев) ко мне за помощью не обращался. Тем не менее дал указания правоохранительным органам немедленно проверить все обстоятельства этого дела и сообщить прессе. Кроме того, обратился в Минобрнауки с просьбой провести во ВГУЭС проверку в отношении недвижимого имущества университета", — сообщил Миклушевский в Twitter.

По информации пресс-службы университета, предполагаемый захват произошел 10 апреля, когда в корпус университета по улице Уткинской, 1, вошли неизвестные — сначала они взломали входную дверь, затем выгнали охранника и забаррикадировали вход, объяснив свои действия тем, что здание принадлежит им, передает ИТАР-ТАСС.

Здание в центре Владивостока стало причиной крупного хозяйственного спора между ВГУЭС и компанией "СтройБизнесгрупп".

В понедельник ректор вуза Геннадий Лазарев заявил о незаконном захвате здания неизвестными и обратился по этому поводу в полицию и прокуратуру. В свою очередь, компания "СтройБизнесгрупп", купившая здание на открытом аукционе еще пять лет назад, утверждает, что действует на основании постановления суда, признавшего ее право собственности на спорный объект.

Спор о том, кому принадлежит здание идет уже не один год. С 1993 года в нем находился лицей номер 38, который в 2008 году был присоединен к университету. В этом же году был проведен открытый аукцион, и здание было продано "СтройБизнесгрупп". С того времени претенденты судились несколько раз. Суды одной инстанции отдавали предпочтение университету , другие — "СтройБизнесгрупп".

В последний год занятия в здании не проводились, хотя и оставалось оборудование и мебель. Университет готовился провести здесь ремонт и открыть классы для практических занятий студентов.По факту имущественного спора прокуратура Приморского края начала проверку.