В Москве суд приговорил к 5,5 годам отсидки ректора, укравшего 86 млн рублей

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16 апреля 2012, 22:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта news.flexcom.ru

В Москве Лефортовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора и главбуха московского вуза, а также вице-президента одного из столичных банков: 5,5:4:3,5 лет за 86 млн рублей на троих.

Судья приговорил Негосударственного образовательного учреждения "Московский институт государственного и корпоративного управления" 51-летнего Андрея Звягина к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн. руб.

Главного бухгалтера МИГиКУ 63-летнюю Елену Бадалян приговорили к 4 годам условно, а 60-летней экс-вице-президентше банка Наили Сибушевой дали 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года каждой.

Суд установил, что ректор Андрей Звягин вместе с главным бухгалтером института Еленой Бадалян и вице-президентом одного из столичных банков Наилей Сибушевой воровали деньги, принадлежащие институту. Всего соучастники присвоили около 86,5 млн. руб.

"С сентября 2004 года по сентябрь 2007 года Сибушева предоставила Бадалян реквизиты и оттиски печатей фиктивных организаций, после чего Звягин подписал подготовленные ему Бадалян поддельные договоры с указанными фирмами, на основании которых на их счета были перечислены денежные средства, принадлежащие НОУ "МИГиКУ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Затем Сибушева перечислила похищенные деньги со счетов фиктивных организаций на лицевые счета ректора и бухгалтера.

Звягин и Бадалян признаны виновными в присвоении денег в особо крупном размере, Сибушева осуждена за пособничество в присвоении.