44-летний петербуржец печатал деньги, не отходя от рабочего места. ФОТО

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16 апреля 2012, 19:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержан горожанин, оплативший покупку мобильного телефона собственноручно изготовленными поддельными банкнотами, сообщает в понедельник главк МВД по Питеру и Ленобласти.

Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

"В декабре 2012 года в одном из торгово-развлекательных комплексов неизвестный злоумышленник расплатился за дорогостоящий мобильный телефон поддельными купюрами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний петербуржец. Установлено, что указанный гражданин на своём рабочем месте на одном из предприятий города, используя специализированный принтер, изготовил денежные знаки достоинством в одну тысячу рублей, и расплатился ими за покупку телефона", - сообщает пресс-служба ГУВД МВД по Санкт-Петербуру и Ленобласти.

На петербуржца возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ - за мошенничество и производство и сбыт фальшивых купюр.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный совершал аналогичные преступления в различных районах на территории Санкт-Петербурга.

Граждан, потерпевших от действий указанного лица и опознавших его, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 573-13-60, 252-02-02.







