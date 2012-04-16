Жене полковника ФСБ взрывом оторвало ногу, но она жива (ВИДЕО)

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16 апреля 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Махачкале пострадавшая в понедельник при взрыве автомашины Ford Focus в Махачкале жена подполковника ФСБ Гасана Ачилаева жива. Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из больниц столицы Дагестана.

В результате взрыва женщине оторвало ногу. Она и ее супруг, начальник Хунзахского межрайонного отдела УФСБ России по Дагестану, были госпитализированы с места происшествия. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает ИТАР-ТАСС. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, заложенного под днище автомобиля, была около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

"АН" писали, что ранее появилась информация о том, что супруга полковника Ачилаева погибла на месте.

Напомним, автомашина Ford Focus Гасана Ачилаева была подорвана в центре Махачкалы на проспекте Акушинского.

По факту подрыва автомашины подполковника ФСБ в Махачкале возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Умышленное повреждение чужого имущества".

Подрыв иномарки стал третьим взрывом за сутки в Махачкале. Первый взрыв произошел в воскресенье вечером на улице Радищева возле магазина мужской одежды. В результате взрыва бомбы мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте с осколочными ранениями в больницу были доставлены две студентки Дагестанского госуниверситета.

Второй взрыв произошел в ночь на понедельник на первом этаже 9-этажного жилого дома номер 94 по проспекту Акушинского. На самодельной бомбе подорвался сам террорист, пытавшийся ее заложить. Боевик, опознанный как Омаргаджи Ибрагимов, скончался в больнице. В результате взрыва в здании обрушились два лестничных пролета.