Директор интерната обворовывал психически нездоровых пациентов и бюджет

//Криминал

16 апреля 2012, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Чувашии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего директора психоневрологического интерната в деревне Шомиково за растрату, подлог и превышение полномочий, сообщила Генпрокуратура в понедельник.

"Прокуратура Моргаушского района Чувашской Республики провела проверку деятельности Шомиковского психоневрологического интерната. В ходе проверки выявлены факты нецелевого расходования денежных средств, выделенных на стационарное обслуживание инвалидов, а также нарушения законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд", сообщила Генпрокуратура РФ в понедельник.

Установлено, что в целях уклонения от проведения конкурса директор интерната Сергей Вачаев искусственно разделил единый заказ на выполнение работ по капремонту 2-этажного административного здания учреждения на 9. Затем он заключил 9 госконтрактов на общую сумму более 2 млн. рублей с 9 организациями, учредителем и руководителем которых являлся один и тот же человек.

"Кроме того, несмотря на то, что ремонтные работы были выполнены лишь на сумму около 1 млн. рублей, директор интерната подписал фиктивные документы о приеме всего объема работ. По его указанию денежные средства были перечислены подрядчикам в полном объеме. При этом оплата работ произведена за счет пенсий находящихся в интернате граждан, поступивших на специальный счет учреждения по договорам о стационарном обслуживании", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ на ведомственном сайте.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения в отношении 53-летнего директора психоневрологического интерната Сергея Вачаева возбуждено уголовное дело по трём статьям - за растрату в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и служебный подлог.