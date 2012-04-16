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ВС РФ отказался смягчить приговор московскому школьнику за поножовщину
16 апреля 2012, 16:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу адвокатов столичного школьника Сержа Арутюняна, приговоренного к 6 годам исправительной колонии для несовершеннолетних за попытку зарезать четверых одноклассников.
Адвокат Арутюняна заявил, что суд первой инстанции вынес несправедливый приговор и просил снизить своему подзащитному срок отбывания наказания.
"Осужденный Серж Арутюнян чистосердечно раскаялся и извинился перед потерпевшими. Суд мог назначить ему более мягкое наказание", - сказал адвокат, передает Интерфакс.
Кроме того, адвокат просил отправить на новое рассмотрение дело по взысканию гражданских исков с законного представителя Сергея Арутюняна в пользу потерпевших.
"Сумма гражданских исков завышена и не мотивирована. Суд не принял во внимание материальное положение родителей Сергея Арутюняна. Полное возмещение материального и морального ущерба, которое назначил суд первой инстанции, может значительно ухудшить материальное положение семьи Арутюнян", - сказал он.
Сторона потерпевших просила жалобу отклонить.
ВС РФ счел приговор суда нижестоящей инстанции законным.
"АН" писали, что 20 февраля судья Мосгорсуда Ирина Вырышева вынесла приговор 17-летнему Сержу Арутюняну, виновному в покушении на убийство без смягчающих обстоятельств четырёх своих сверстников: 6 лет лишения свободы.