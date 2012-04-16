В Подмосковье из коляски пропал ребенок

//Криминал

16 апреля 2012, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье в милицию обратился местный житель с заявлением о том, что из коляски похищена его 10-месячная дочь. Инцидент произошел в деревне Данилово Павло-Посадского района.

В дежурную часть Отдела МВД России «Павловско-посадский» обратился мужчина, который сообщил, что во дворе частного дома в д. Данилово около 13:15 у него из коляски пропала 10-месячная дочь.

Всем обладающим какой-либо информацией просьба сообщить по телефону:

8-496-432-33-75;

8-496-432-01-12

Конфиденциальность гарантируется. Сотрудниками полиции ведутся масштабные поиски.

Начальник УИОС

ГУ МВД России по Московской области

Евгений Гильдеев



