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В Подмосковье из коляски пропал ребенок
16 апреля 2012, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в милицию обратился местный житель с заявлением о том, что из коляски похищена его 10-месячная дочь. Инцидент произошел в деревне Данилово Павло-Посадского района.
В дежурную часть Отдела МВД России «Павловско-посадский» обратился мужчина, который сообщил, что во дворе частного дома в д. Данилово около 13:15 у него из коляски пропала 10-месячная дочь.
Всем обладающим какой-либо информацией просьба сообщить по телефону:
8-496-432-33-75;
8-496-432-01-12
Конфиденциальность гарантируется. Сотрудниками полиции ведутся масштабные поиски.
Начальник УИОС
ГУ МВД России по Московской области
Евгений Гильдеев