Довольно экзотическими способами покончили с собой двое молодых мужчин

//Криминал

16 апреля 2012, 14:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В пятницу 13-го покончили с собой 24-летний петербуржец и 31-летний житель Ленинградской области. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», около полудня в квартире дома 19, корпус 3 по Комендантскому проспекту, был обнаружен труп 24-летнего петербуржца.



Указанную квартиру мужчина снимал, был зарегистрирован в этом же доме, только в другой квартире. Он покончил жизнь самоубийством, отравившись бытовым газом.



В тот же день, около 20 часов, в поселке Мга Кировского района, в лесополосе, в 300 метрах от улицы Челюскинцев, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из самодельного огнестрельного оружия 31-летний неработающий житель города Отрадное. Рядом с телом нашли металлическую трубку с зажигалкой.