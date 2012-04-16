Из автосалона в Петербурге похищено 4 миллиона рублей

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16 апреля 2012, 14:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

tengrinews.kz

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в период с 19:15 пятницы 13-го до 10:50 субботы неизвестный преступник, подобрав ключ, проник в кабинет генерального директора автосалона «Автоплаза», расположенного в бизнес-центре «Квартал» (Новорыбинская улица, д. 19/21).

Отжав дверцу металлического стеллажа, злоумышленник похитил металлический ящик, в котором находились 4 000 000 рублей, принадлежащих указанному автосалону, а также паспорта транспортных средств.



Об этом в правоохранительные органы заявил 24-летний индивидуальный предприниматель, владелец салона.

В автосалоне нет физической охраны и отсутствует «тревожная» кнопка.