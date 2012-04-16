В Ленинградской области на выходных похитили двух детей

//Криминал

16 апреля 2012, 14:06 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.justmedia.ru

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 14 апреля в 8:30 утра 30 четверо неизвестных преступников (среди них была женщина) позвонив, вошли в квартиру дома 6 по Донецкой улице в поселке Мга Кировского района. Избив хозяина квартиры, 44-летнего неработающего мужчину, незнакомцы похитили 6-летнюю дочь жительницы Псковской области, проживающей в указанной квартире. Об этом 34-летняя женщина сама сообщила в полицию.



15 апреля в деревне Волковицы Ломоносовского района была похищена девочка 2,5 месяцев от роду. Около 15 часов после ссоры с матерью новорожденной ее забрал 26-летний сожитель женщины, неработающий, житель Ставропольского края. Ребенка мужчина увез на своем автомобиле ВАЗ-2106 в неизвестном направлении.



Сотрудниками полиции местонахождения подозреваемого было установлено по его мобильному телефону. Оперативники позвонили злоумышленнику и убедительно предложили вернуть ребенка. Через несколько часов малышка уже была с 20-летней матерью.



Мужчина отпущен под обязательство о явке.