На улице Руставели в Петербурге насмерть сбиты женщина и ребенок

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16 апреля 2012, 13:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

cripo.com.ua

Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МЧС по Петербургу, ДТП произошло сегодня около 22 часов у дома 50 по улице Руставели. Здесь столкнулись автомобили Honda Accord и Opel Kadett. Одна из машин вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину и ее сына-шестиклассника. Во второй машине от удара пострадали два человека.



По данным АН «Оперативное прикрытие», за рулем иномарки находился лейтенат полиции, оперуполномоченный 15 отдела полиции, расположенного в доме 46 по улице Руставели. По неофициальным данным, сотрудник МВД был нетрезв.