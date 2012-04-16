В Махачкале был взорван автомобиль полковника ФСБ

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16 апреля 2012, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Хунзахского межрайонного отдела УФСБ России по Дагестану Гасан Ачилаев получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По имеющимся данным, при взрыве погибла его супруга, находившаяся в автомобиле.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным следствия, бомба была прикреплена к днищу автомобиля.



Ранее «АН» писали: В Махачкале в результате взрыва автомобиля пострадал человек.

Напомним, минувшей ночью произошел взрыв в подъезде жилого дома на проспекте Акушинского. Сообщается, что погиб мужчина, возле тела которого был обнаружен пистолет. Кроме того, поздно вечером 15 апреля 2012г. взрывное устройство сработало возле магазина одежды на улице Радищева. В результате получила ранения женщина.



